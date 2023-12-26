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Kadıköy'de yıkım sırasında çökme: Kepçe operatörü yaralı - Son Dakika
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Kadıköy'de yıkım sırasında çökme: Kepçe operatörü yaralı

İstanbul Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Kepçe operatörü molozların altında kaldı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri enkaz çevresindeki araştırmalarına devam ediyor.

Kadıköy\'de yıkım sırasında çökme: Kepçe operatörü yaralı
26.12.2023 - 16:49,
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İstanbul Kadıköy'de yıkım sırasında bir binada çökme meydana geldi. Bu sırada kepçe operatörü olduğu belirlenen bir kişi molozların altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy Caferağa'da bir binanın yıkımı sırasında, kontrol dışı çökme meydana geldi. Bugün öğleden sonra gerçekleşen çökme nedeniyle kepçe operatörü molozların altında kaldı.

İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, beline kadar moloz altında kalan kepçe operatörünü yaralı olarak kurtardı. Hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin enkaz çevresindeki araştırması ise devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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