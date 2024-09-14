Kadim Durmaz'dan Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu'na Sahip Çıkma Çağrısı

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(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat fidanlığı olarak bilinen Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu arazisine sahip çıkma çağrısı yaptı. Durmaz, "Kamuoyunun gündeminde bu arazinin satılacağı ve buranın imara açılabileceği iddiaları var. Burayı satın almak isteyen Tokatlı dahi olmayan isimler kimler? Bu arazi birilerine peşkeş mi çekilecek" diye sordu.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, fidanlık olarak bilinen Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu arazisi ile ilgili iddialar üzerine açıklama yaptı. Fidanlığın, 1936'da "Meyve Veren Ağaçlar Fidanlığı" adı altında kurulduğunu hatırlatan Durmaz, Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu'nun 2003 yılında özelleştirildiğini belirterek, "Özelleştirilme sürecinde daha kaliteli ve kapasitesi yüksek bir üretim hedeflenmiş ancak bu konuda gerekli verim alınamamıştır. Üretme istasyonu müdürlüğünün kuruluş amaçları ve çalışma amaçları doğrultusunda ilgili Bakanlıkça tekrar revize edilerek asıl amacına dönük, bakanlığa bağlı olarak tekrar üretime açılması hem bölge açısından, hem de ülkemiz açısından çok faydalı sonuçlar doğuracağı aşikardır" dedi.

Fidanlıkta 20 yıldır aynı şirketin olduğunu ve sözleşmenin bu sene bittiğini söyleyen Durmaz, bölgenin imara açılacağı iddiaları üzerine, "Tüm Tokatlı hemşehrilerimiz bilsin ki, atalarımızın, dedelerimizin ayak izlerinin olduğu, ülkemiz ekonomisine ciddi katkıları olmuş ve olma potansiyeli hala yüksek olan bu meyvecilik istasyonuna sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta daha önce sigara, salça ve şeker fabrikalarının satıldığını hatırlatan Durmaz şunları kaydetti:

"Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu üç farklı noktadan da önemlidir. Birincisi, üzerinde dikili bulunanlar Orta Anadolu'da yetişen meyve çeşitlerinin gen damızlığıdır. İkincisi, üst tarafta DSİ'nin sulama kanalı, alt tarafta yeşilırmak geçmektedir. Burası Kazova'nın kalesidir, imara açılırsa tarım arazisi vasfından çıkarsa Kazova biter. Üçüncüsü Tokat bir deprem bölgesidir. Bir felaket olduğunda içinde iki adet dalgıç pompası kendi parsel yolları yapılmış şehrin içinde en uygun toplanma bölgesi ve çadır alanıdır. Tokat konum itibarıyla iki dağ arasına sıkışmış bir şehirdir. Kendi alt yapısı, suyu ve parsel yollarıyla stratejik en önemli alandır.

Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu 8 Ağustos 2003 Tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla kapatılmıştır. Tarım Bakanlığı tarafından 2002 yılında yürürlüğe konulan "Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Olan Bazı Yerler ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Müteşebbislere Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ" kapsamında özel sektöre kiraya verilmesi veya irtifak tesis edilmesi için ilana çıkılmış ve 16 Mart 2004 tarihinden itibaren 898.261,58 metrekare özel bir şirkete 10 yıllığına kiraya verilmiştir. Aynı şirket 2014 yılında yeniden 10 yıllığına kira sözleşmesini yenilemiştir.

Özelleştirilme sürecinde daha kaliteli ve kapasitesi yüksek bir üretim hedeflenmiş ancak bu konuda gerekli verim alınamamıştır. Üretme istasyonu müdürlüğünün kuruluş amaçları ve çalışma amaçları doğrultusunda ilgili Bakanlıkça tekrar revize edilerek asıl amacına dönük, Bakanlığa bağlı olarak tekrar üretime açılması hem bölge açısından, hem de ülkemiz açısından çok faydalı sonuçlar doğuracağı aşikardır. Yukarıda da ifade ettiğim üzere kamu, üniversite, özel sektör iş birliği içerisinde aktif olarak en kısa sürede yeni bir vizyon ve misyon ile kuruluş gayesine ulaşmalıdır. Kamuoyunun gündeminde bu arazinin satılacağı ve buranın imara açılabileceği iddiaları var. Burayı satın almak isteyen Tokatlı dahi olmayan isimler kimler? Bu arazi birilerine peşkeş mi çekilecek? Tüm Tokatlı hemşehrilerimiz bilsin ki, atalarımızın, dedelerimizin ayak izlerinin olduğu, ülkemiz ekonomisine ciddi katkıları olmuş ve olma potansiyeli hala yüksek olan bu meyvecilik istasyonuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir kısmı köylü vatandaşlardan istimlak edilerek oluşturulan bu arazi mutlaka Hazine'de kalmalıdır. Kiraya verilecekse, kuruluş amacına uygun kullanılması şartı koşulmalı ve denetlenmelidir. Sigara fabrikası satıldı, salça fabrikalarımız, şeker fabrikamız satıldı, seyrettik. Şimdi son imtihanlardan birindeyiz. Tüm meslek odalarına, üretici birliklerine, STK'lara, sendikalara, belediyelerimize, basınımıza, muhtarlarımıza ve tüm Tokatlı hemşehrilerimize sesleniyorum, gelin el ele verelim Tokat'ın göz bebeği fidanlığa sahip çıkalım."