Kadim Durmaz'dan Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu'na Sahip Çıkma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadim Durmaz'dan Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu'na Sahip Çıkma Çağrısı

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu arazisinin satışa çıkacağı iddialarına tepki göstererek, bu alana sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Durmaz, tarihi fidanlığın bölge ve ülke ekonomisine katkısının devam etmesi için tekrar üretime açılması gerektiğini ifade etti.

14.09.2024 13:18  Güncelleme: 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat fidanlığı olarak bilinen Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu arazisine sahip çıkma çağrısı yaptı. Durmaz, "Kamuoyunun gündeminde bu arazinin satılacağı ve buranın imara açılabileceği iddiaları var. Burayı satın almak isteyen Tokatlı dahi olmayan isimler kimler? Bu arazi birilerine peşkeş mi çekilecek" diye sordu.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, fidanlık olarak bilinen Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu arazisi ile ilgili iddialar üzerine açıklama yaptı. Fidanlığın, 1936'da "Meyve Veren Ağaçlar Fidanlığı" adı altında kurulduğunu hatırlatan Durmaz, Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu'nun 2003 yılında özelleştirildiğini belirterek, "Özelleştirilme sürecinde daha kaliteli ve kapasitesi yüksek bir üretim hedeflenmiş ancak bu konuda gerekli verim alınamamıştır. Üretme istasyonu müdürlüğünün kuruluş amaçları ve çalışma amaçları doğrultusunda ilgili Bakanlıkça tekrar revize edilerek asıl amacına dönük, bakanlığa bağlı olarak tekrar üretime açılması hem bölge açısından, hem de ülkemiz açısından çok faydalı sonuçlar doğuracağı aşikardır" dedi.

Fidanlıkta 20 yıldır aynı şirketin olduğunu ve sözleşmenin bu sene bittiğini söyleyen Durmaz, bölgenin imara açılacağı iddiaları üzerine, "Tüm Tokatlı hemşehrilerimiz bilsin ki, atalarımızın, dedelerimizin ayak izlerinin olduğu, ülkemiz ekonomisine ciddi katkıları olmuş ve olma potansiyeli hala yüksek olan bu meyvecilik istasyonuna sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta daha önce sigara, salça ve şeker fabrikalarının satıldığını hatırlatan Durmaz şunları kaydetti:

"Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu üç farklı noktadan da önemlidir. Birincisi, üzerinde dikili bulunanlar Orta Anadolu'da yetişen meyve çeşitlerinin gen damızlığıdır. İkincisi, üst tarafta DSİ'nin sulama kanalı, alt tarafta yeşilırmak geçmektedir. Burası Kazova'nın kalesidir, imara açılırsa tarım arazisi vasfından çıkarsa Kazova biter. Üçüncüsü Tokat bir deprem bölgesidir. Bir felaket olduğunda içinde iki adet dalgıç pompası kendi parsel yolları yapılmış şehrin içinde en uygun toplanma bölgesi ve çadır alanıdır. Tokat konum itibarıyla iki dağ arasına sıkışmış bir şehirdir. Kendi alt yapısı, suyu ve parsel yollarıyla stratejik en önemli alandır.

Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu 8 Ağustos 2003 Tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla kapatılmıştır. Tarım Bakanlığı tarafından 2002 yılında yürürlüğe konulan "Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Olan Bazı Yerler ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Müteşebbislere Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ" kapsamında özel sektöre kiraya verilmesi veya irtifak tesis edilmesi için ilana çıkılmış ve 16 Mart 2004 tarihinden itibaren 898.261,58 metrekare özel bir şirkete 10 yıllığına kiraya verilmiştir. Aynı şirket 2014 yılında yeniden 10 yıllığına kira sözleşmesini yenilemiştir.

Özelleştirilme sürecinde daha kaliteli ve kapasitesi yüksek bir üretim hedeflenmiş ancak bu konuda gerekli verim alınamamıştır. Üretme istasyonu müdürlüğünün kuruluş amaçları ve çalışma amaçları doğrultusunda ilgili Bakanlıkça tekrar revize edilerek asıl amacına dönük, Bakanlığa bağlı olarak tekrar üretime açılması hem bölge açısından, hem de ülkemiz açısından çok faydalı sonuçlar doğuracağı aşikardır. Yukarıda da ifade ettiğim üzere kamu, üniversite, özel sektör iş birliği içerisinde aktif olarak en kısa sürede yeni bir vizyon ve misyon ile kuruluş gayesine ulaşmalıdır. Kamuoyunun gündeminde bu arazinin satılacağı ve buranın imara açılabileceği iddiaları var. Burayı satın almak isteyen Tokatlı dahi olmayan isimler kimler? Bu arazi birilerine peşkeş mi çekilecek? Tüm Tokatlı hemşehrilerimiz bilsin ki, atalarımızın, dedelerimizin ayak izlerinin olduğu, ülkemiz ekonomisine ciddi katkıları olmuş ve olma potansiyeli hala yüksek olan bu meyvecilik istasyonuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir kısmı köylü vatandaşlardan istimlak edilerek oluşturulan bu arazi mutlaka Hazine'de kalmalıdır. Kiraya verilecekse, kuruluş amacına uygun kullanılması şartı koşulmalı ve denetlenmelidir. Sigara fabrikası satıldı, salça fabrikalarımız, şeker fabrikamız satıldı, seyrettik. Şimdi son imtihanlardan birindeyiz. Tüm meslek odalarına, üretici birliklerine, STK'lara, sendikalara, belediyelerimize, basınımıza, muhtarlarımıza ve tüm Tokatlı hemşehrilerimize sesleniyorum, gelin el ele verelim Tokat'ın göz bebeği fidanlığa sahip çıkalım."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Milletvekili, Kadim Durmaz, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadim Durmaz'dan Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu'na Sahip Çıkma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:12:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kadim Durmaz'dan Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu'na Sahip Çıkma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement