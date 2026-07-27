Muğla'nın Ula ilçesindeki turistik Akyaka Mahallesi'nde bulunan Kadın Azmağı'nda dip temizliği yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Belediyesi ve Akyaka Azmak Tur Kooperatifi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmaya Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner de katıldı.

Ekipler, azmak yatağında biriken ve doğal yaşamı tehdit eden atıkları sudan çıkararak bölgeden uzaklaştırdı. Çalışmalarda plastik, cam ve metal başta olmak üzere çeşitli atıklar toplandı.

Yetkililer, biriken atıkların yalnızca görüntü kirliliğine neden olmadığını, aynı zamanda su kalitesi ile ekosistem üzerinde de olumsuz etkilere yol açtığını belirtti.

Kadın Azmağı gibi hassas doğal alanların korunmasının sadece kamu kurumlarının çalışmalarıyla mümkün olmayacağına dikkati çeken yetkililer, vatandaşların da çevre konusunda daha duyarlı davranmasının önem taşıdığını vurguladı.

Bölgede doğal güzelliklerin, su kaynaklarının ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.