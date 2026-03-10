Kadın cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın cinayetinde yeni gelişme

10.03.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Bacak, eşini bıçaklayarak öldürdüğünü savcılığa ifadesinde anlattı. Olay, 8 Mart'ta gerçekleşti.

MUĞLA'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Sermin Bacak'ı (42) bıçaklayarak öldürülen Ali Bacak'ın (51) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Bacak ifadesinde, "Eşimin olay sırasında yaralandığı bıçağın küçük oluşu, yarasının da aynı şekilde küçük bir yara olması sebebiyle öleceğini hiç düşünmedim" dedi.

Olay, önceki gün saat 01.00 sıralarında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Bacak, eşini bıçakla yaraladı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ali Bacak'ın ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sol göğüs altından yaralanan Sermin Bacak, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bacak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tabutunu kadınların taşıdığı Serman Bacak, dün Fethiye Kocatepe Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ÖLDÜĞÜNÜ BİLSEYDİM BEN DE CANIMA KIYARDIM'

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan ve işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ali Bacak'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Bacak ifadesinde, "Yaşadığımız kavgalar bir anda sebepsiz başlayan kavgalardır. Eşimin bana itiraz etmesine kızdığım için bu kavgalar sürmektedir. Eşim iş yerinde çalıştığı süre zarfında beni gelen, giden herkesten kıskanmaktaydı. Ben de normal düzeyde eşimi kıskanmaktayım, bu da aramızdaki tartışma konularından biridir. Eşimin olay sırasında yaralandığı bıçağın küçük oluşu, yarasının da aynı şekilde küçük bir yara olması sebebiyle öleceğini hiç düşünmedim. Öldüğünü bilseydim ben de canıma kıyardım. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım şekilde kabul ederim. Ben eşimi çok seviyordum, eşimi öldürmeyi ya da ona zarar vermeyi aklımın ucundan dahi geçirmedim" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Arap ülkesi alarma geçti Vatandaşlara “Evinizde kalın“ uyarısı Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 12:41:27. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.