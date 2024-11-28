Kadın Duygularını Seramikle Anlatıyor - Son Dakika
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Kadın Duygularını Seramikle Anlatıyor

Kadın Duygularını Seramikle Anlatıyor

Leyla Koyuncuoğlu, kadınların duygularını seramik heykellerle ifade eden bir proje yürütüyor.

28.11.2024 12:16
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Kastamonu'da yaşayan Leyla Koyuncuoğlu, kadınların duygularını yaptığı seramik heykellerle anlatıyor.

İstanbul'da 14 yıl seramik sanatıyla uğraştıktan sonra geçen yıl Kastamonu'ya yerleşen Koyuncuoğlu, Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi'nde seramik atölyesi açtı.

Hayal ettiği 25 kadının yüzündeki duyguyu seramik ile anlatmaya karar veren Koyuncuoğlu, yaklaşık 6 ay sürecek çalışmanın sonunda oluşan eserlerle İstanbul ve Kastamonu'da sergi açmayı planlıyor.

Leyla Koyuncuoğlu, AA muhabirine, Kastamonu'da mozaik ve seramik eserlerle sanat terapisi yaptığını söyledi.

Kadınlar ve duyguları üzerine yıllardır proje yapmak istediğini anlatan Koyuncuoğlu, "25 ayrı kadın üzerinden duygularımızı bakışlarla, beden diliyle, kıyafetiyle anlatmayı hedefledim. Bu özel kişisel sergi için hazırladığım bir proje." dedi.

Sadece düz bir heykel yapmak istemediğini vurgulayan Koyuncuoğlu, heykellere duygu vermeye çalıştığını belirtti.

"Kadınlar bazen çoğu şeyi ifade edemezler ama bu, bedenlerine yansır"

Heykele bakan kişinin duyguyu görmesini istediğine işaret eden Koyuncuoğlu, şunları anlattı:

"Onun karşısına geçtiğiniz, o kadının gözlerine baktığınız zaman size ne anlattığının ifadesini yakalamaya çalıştım. Onun için farklı boyutlarda, farklı ebatlarda tercih ettim. Kadınların duyguları ayrıdır, erkeklerin duyguları ayrıdır ama kadınlar daha duygusaldır. Kadınlar bazen çoğu şeyi ifade edemezler ama bu, bedenlerine yansır. Sırtının eğik, gözünün hüzünlü olması, başını önüne eğmesi, hepsinin aslında birer nedeni vardır. Hayatın içinde bunları çok fazla fark edemiyoruz ama bunu sanat diliyle bir obje haline getirdiğimiz zaman daha görünür kılabiliyoruz. Çocuksu bir sevinç nasıl, hüzün nasıl görülür, hayatın yükü, iki çocuğunu, üç çocuğunu tek başına büyüten bir kadının vücudundaki yük, gözlerindeki ifade, anlam, bakış nasıl toprakla ve çamurla buluşur, hedefin bunu ifade etmekti."

Projeye eylül ayında başladığını dile getiren Koyuncuoğlu, "Mayıs ayında bitirmeyi planlıyorum. Şu anda 4 heykeli hazırladım. Kastamonu'da ve İstanbul'da özel bir galeride sergilenecek. 'Sanat yaşatır, rahatlatır, mutlu eder' diyorum. Kendimizi en güzel ifade edebileceğimiz sanat dalı olarak seramik benim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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