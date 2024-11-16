Kadın Emeği Pazarı Açıldı

Güncel

(İZMİR)- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kadın Emeği Pazarı'nın açılışını yaptı. İlçede kadınların emeğini görünür kılmak için her zaman destekçi olacaklarını vurgulayan Kınay, "Karabağlar'da kadının eli var" diyerek kadın üreticilere ve emekçilere olan desteğini ifade etti.

Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirilen açılışta yerel üreticiler, el yapımı gıda ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürünlerini sergilerken, vatandaşlar da kadınların emeğiyle hazırlanan ürünleri satın alma fırsatı buldu. Başkan Kınay, kadın girişimcileri daha fazla desteklemek için benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kadınların iş gücüne katılımının artırılması ve ekonomik bağımsızlıklarının sağlanması amacıyla böyle bir pazarın hayata geçirilmesinin önemine değinen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kadınların toplumsal hayattaki yerini güçlendirmek için yapılan bu tür organizasyonların, hem üretici kadınların hem de yerel ekonominin gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Ayda iki kez düzenlenecek

Bozyaka Pazaryerinin ardından 27 Kasım'da Kibar Pazaryeri'nde ikincisi düzenlenecek Kadın Emeği Pazarı'na da tüm üretici kadınları ve vatandaşları davet eden Kınay, "Kadınlarımızın emekleri bizler için çok değerli. Karabağlar'da kadınların her alanda daha güçlü olmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.