Kırşehir'de kadın gazeteci C.K., sosyal medya üzerinden Saadettin Dernek tarafından tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığı iddiasıyla polis merkezine başvurdu. C.K.'nın şikayeti sonrası Dernek, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 3 ikamet, 2 araç ve iş yerinde yapılan aramalarda; 2 adet tabanca ve 109 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Dernek, işlemlerinin ardından 'Tehdit ve hakaret' suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kadın Gazeteciye Tehdit: Tutuklama - Son Dakika
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