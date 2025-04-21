Kadın Girişimciliği İçin Robot Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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Kadın Girişimciliği İçin Robot Eğitimi Tamamlandı

Kadın Girişimciliği İçin Robot Eğitimi Tamamlandı

Samsun'da kadınlara yönelik Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitimi başarıyla tamamlandı.

21.04.2025 18:50
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı teması olarak belirlenen "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" doğrultusunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen "Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitim Programı" Samsun'da tamamlandı.

OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik MYO ve OKA ev sahipliğinde düzenlenen eğitimlerde, robot sistemleri, kontrol ve programlama, simülasyon oluşturma ve araç tanımlamaları gibi konular hem teorik hem de uygulamalı olarak işlendi.

Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitim Programı ile bölgedeki sanayinin dijitalleşme sürecinde ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve aynı zamanda kadınların sanayi ve teknoloji sektörlerinde aktif rol almasının sağlanması hedefleniyor.

Eğitimler, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve OKA arasında imzalanan Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü kapsamında gerçekleştirildi.

Protokol çerçevesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi arasında imzalanan alt protokol doğrultusunda hayata geçirilen eğitimlere, mühendislik ve teknikerlik bölümlerinden mezun veya bu bölümlerde eğitim gören 25 kadın katıldı.

Törende konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, kamu, üniversite ve sanayi işbirliğiyle gerçekleştirilen bu tür projelerin, bölgenin endüstriyel dijital dönüşümüne katkı sunduğunu dile getirdi. Dicle, "Kadınların sanayi ve yüksek teknoloji alanlarında daha fazla yer almasına öncülük edeceğiz." dedi.

TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ise kadın istihdamı ve girişimciliği konusunda kurumlar arası işbirliğinin önemini hatırlattı. Akyüz, Türkiye genelinde yürütülen "Sanayide Kadın Eli Projesi" ile uyumlu olarak sürdürülen bu eğitim programının, yeni projelere zemin hazırlayacağını dile getirdi.

OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demir de eğitim altyapısı ve insan kaynağı açısından yeterli donanıma sahip olduklarını, kamu, üniversite ve sanayi işbirlikleriyle bu kapasitenin daha verimli kullanılabileceğini vurguladı.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ise Samsun'un sanayi yatırımlarıyla birlikte nitelikli iş gücüne olan ihtiyacının arttığını belirterek, bu tür eğitim programlarının önemini hatırlattı.

Eğitimlerin ardından düzenlenen kapanış töreninde, katılımcılara başarı sertifikaları takdim edildi. ???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadın Girişimciliği İçin Robot Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

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