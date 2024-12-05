Kadın Hakları Günü'nde Eşitlik Vurgusu

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90'ıncı yıldönümünde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde sürekli eleştirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki tüm engelleri kaldıracağımız iktidarımızın müjdesini veriyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi sosyal medya hesabından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90'ıncı yıldönümünde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde sürekli eleştirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki tüm engelleri kaldıracağımız iktidarımızın müjdesini veriyoruz."