Kadın İstihdamı İçin Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
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Kadın İstihdamı İçin Dayanışma Vurgusu

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Cevdet İnci Eğitim Vakfı'nın düzenlediği 'Birlikte Mümkün' etkinliğinde kadınların istihdamına yönelik projeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Mutlu, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların ekonomik hayatta daha görünür olmasının önemine dikkat çekti.

12.05.2025 12:54
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(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Cevdet İnci Eğitim Vakfı'nın "Hem İşte Hem Eğitimde" programı kapsamında düzenlenen "Birlikte Mümkün" etkinliğine katıldı. Mutlu, "Kadınların hayatın her alanında daha görünür olması için çalışıyoruz. Bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılabilen bir ülkede, mücadelenin bir dakika bile bırakılmaması gerekiyor" dedi.

Başkan Mutlu, İnci Vakfı'nın "Birlikte Mümkün" etkinliğine panelist olarak katıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınları sanayideki yerinin yanı sıra iyi uygulama örneklerinin de konuşulduğu etkinlikte, "Kamu ve STK Çalışmaları" başlığı da ele alındı.

İnci Vakfı Genel Müdürü Elif Türkmen Elbirler'in moderatörlüğünü üstlendiği panelde Başkan Çınarlı ile birlikte İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Monkul Erten ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Danışmanı Hale Kuzucu konuşmacı olarak yer aldı. Panelde kadın istihdamına yönelik Konak Belediyesi çatısı altında hayata geçirilen çalışmaları anlatan Başkan Mutlu, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

İzmir'de sekiz kadın belediye başkanının yerel yönetimlerde söz sahibi olmasının önemine işaret eden Mutlu, "Konak'ta kadınların istihdamdan sosyal yaşama kadar her alanda sesinin daha güçlü çıktığı bir ortam yaratmak istedik ve bunun için çalışmaya başladık. Bir yandan Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmamız devam ediyor. Günümüzün en yakıcı meselelerinden biri olan kadına yönelik şiddet Konak'ta da çok fazla. Şiddetle mücadele konusunda omuz omuza mücadele verdiğimiz pek çok sivil toplum kuruluşu var. Meslek edindirme kurslarımız, kadınların iş hayatına rahatça girebilmesi için ücretsiz oyun evlerimiz gibi pek çok destek programlarımız var. Kadınların hayatın her alanında daha görünür olması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Ekonomik baskılar nedeniyle yerel yönetimlerin zorlu bir dönemden geçtiğinin altını çizen Başkan Mutlu, böyle bir süreçte sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü bir dayanışma hattı kurduklarını belirtti. Mutlu, şunları dile getirdi:

"En çok ihtiyacımız olan şey dayanışma"

"Bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şey dayanışma. 'Birlikte Mümkün' sloganı tam da bizim için şu aşamada geçerli. Birlikte güçlenerek, dayanışarak bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Göreve gelir gelmez kadın istihdamına yönelik çalışmalarımıza başladık ve İnci Vakfı ile yolumuz kesişti. CNC tezgah atölyemizde kadınlar için eğitimlere başladık. Üç aylık süre içerisinde daha önce hiç bilmedikleri bir alanda eğitim gördüler ve her biri mesleki yeterlilik sertifikasını almaya hak kazandı. Artık bu işin profesyoneli olarak çalışacak konuma geldiler. Bu mutluluk bundan sonra yapacağımız çalışmalar için bizi motive ediyor. Konak'ta kadın istihdamını çok önemsiyoruz. Kadın emeğinin görünür olması amacıyla açtığımız kermesler çok kıymetli fakat bir kadının gerçek anlamda ayaklarının üzerinde durması için güvenceli bir işi olması gerekiyor. Biz sizlerle bunu başardık. Kadınlar için eşitliğin olmazsa olmazının buradan geçtiğine inanıyorum."

Sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarında üretilen bilginin çok kıymetli olduğunu dile getiren Mutlu, kendisinin de uzun yıllar Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde yöneticilik yaptığını hatırlattı. "Gönüllü, hiçbir bedel almadan bir araya gelen insan topluluğu; bütün bilgisini, deneyimini, aklını ortaya koyuyor" diyen Mutlu sözlerini, şöyle sonlandırdı:

"Direncimizi büyüterek omuz omuza direnmeye devam edeceğiz"

"O ortak akıl yerel yönetimler için inanılmaz bir şans. Kenti ve kentliyi düşünen bir yöneticinin bu bilgilerden yararlanması gerektiğine inanıyorum. Bir toplumsal dönüşümü ve her şeyin çok güzel olacağı bir ülkeyi hedefliyorsak yan yana yürümek zorundayız. Bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılabilen bir ülkede, mücadelenin bir dakika bile bırakılmaması gerekiyor. Sokakta, evde, iş yerinde… Her yerde kadın kendi gücünün farkında olarak mücadelesine devam edecek. Emeğimizi, sözümüzü, dayanışmamızı, direncimizi büyüterek omuz omuza direnmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadın İstihdamı İçin Dayanışma Vurgusu - Son Dakika

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