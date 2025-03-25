Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası Haftanın 7 Günü Hizmette

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin kadın kooperatiflerine destek amacıyla hayata geçirdiği Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası artık haftanın yedi günü hizmet verecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası haftanın yedi günü hizmet verecek. Falez sahil bandında Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içinde yer alan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, yeni yılda 2 bin 295 ürün satışı gerçekleştirerek, 507 bin 437 lira gelir elde etti. Yüzlerce ürünün sergilendiği mağaza artık haftanın yedi günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmete açık olacak.

34 kooperatifin ürünleri mağaza raflarında yerini alıyor

Kadınların el emeğiyle ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla Eylül 2022'de açılan mağaza, ilk etapta 20 kadın kooperatifiyle faaliyete başladı. Bugün ise 34 kooperatifin ürünleri, mağaza raflarında yerini alıyor. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye kadar birçok doğal lezzet ve el işi hediyelik eşyanın yer aldığı mağazada en çok talep gören ürünler tarhana, erişte gibi gıda ürünleri oluyor. Mağaza, konsinye satış modeliyle işletiliyor.

Büyümeye devam eden Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, hem kadın üreticilere ekonomik destek sağlıyor hem de yerel üretimin güçlenmesine katkıda bulunuyor.