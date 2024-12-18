Kadın Kooperatiflerine Destek Ziyareti - Son Dakika
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Kadın Kooperatiflerine Destek Ziyareti

Kadın Kooperatiflerine Destek Ziyareti

Kaymakam Büşra Erdoğan, Kadınözü Girişimci Kadınlar Kooperatifi'ni ziyaret ederek destek sözü verdi.

18.12.2024 14:52
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Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, kurulma aşamasında olan ve çalışmaları devam eden Kadınözü Girişimci Kadınlar Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kadın girişimcilerle bir araya gelen Erdoğan, onlarla bir süre sohbet etti.

Erdoğan, kadın kooperatiflerinin yerel kalkınmaya sağladığı katkılara vurgu yaparak, bu tür iş birliklerinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Kooperatif üyelerinin yerel kalkınmadaki katkılarının büyük olduğunu anlatan Erdoğan, "Kadınlarımızın ekonomideki rolünü artırmak için elimizden gelen desteği vereceğiz. Sizlerin girişimleri, sadece kendi ailenizi değil, toplumumuzu da olumlu yönde etkileyecek." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hamamözü, Ekonomi, Güncel, Kadın, Son Dakika

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