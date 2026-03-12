Kadın Muhtarlarla Eşitlik Paneli Antalya'da - Son Dakika
Kadın Muhtarlarla Eşitlik Paneli Antalya'da

12.03.2026 14:17
Antalya'da düzenlenen panelde kadın muhtarların yerel demokrasideki rolleri ve eşitlik vurgulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğince "Kadın Muhtarlarla Eşitlikçi Uygulamalar" paneli gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği işbirliğiyle düzenlenen program, belediyenin ana hizmet binası nikah salonunda yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, toplumsal eşitliğin en güçlü şekilde yerelde başladığını ve muhtarların yerel demokrasinin en önemli temsilcileri olduğunu belirtti.

Muhtarların mahallenin sesini duyan, sorunları ilk fark eden ve sorunların çözümü için ilk adımı atan kişiler olduklarını aktaran Özdemir, "Kadınların yaşamın her alanında eşit, güvenli ve güçlü bir şekilde var olabilmesi için yerelde kurulacak işbirlikleri büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Özdemir, kadın danışma merkezlerinden eğitim programlarına, sosyal destek mekanizmalarından farkındalık çalışmalarına kadar pek çok alanda kadınların yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner de muhtarların yalnızca evrak işleriyle ilgilenmediğini, aynı zamanda toplumsal dokuyu iyi tanıyarak özellikle kadınlar başta olmak üzere kırılgan ve dezavantajlı grupların hak ve ihtiyaçlarını gözettiğini ifade etti.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Fulya Sarvan ise vizyonlarının, mahalleleri eşitlikçi ve güvenli yapılar haline getirmek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından 12 kadın muhtar, katılımcılara mahallerinde yürüttükleri faaliyetler, proje ve kadınlara yönelik yapılabilecek çalışmaları anlattı.

Kaynak: AA

