Kadın Sağlığı Atölyesi, Kadın Problemleri ve Tedavi Yöntemleri Ele Alındı

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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen "Kadın Kadına Kadın Sağlığı Atölyesi"nde, kadın sağlığı problemleri, üreme sağlığı, kadın kanserleri, menopoz ve obezite konuları ele alındı.

Ortahisar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kadın Kadına Kadın Sağlığı Atölyesi" programında, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin kadın sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak'ın eşi Berat Bak, Belediye meclis üyeleri ile belediyenin kadın personeli katıldı.

Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, programda bebeklikten anneliğe, ergenlikten menopoza uzanan süreçte; kadın sağlığı problemleri, üreme sağlığı, kadın kanserleri, menopoz ve obezite konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Doğum sürecinin sadece kadınları ilgilendiren bir konu olmadığını, bunun aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, bu konuda toplum bilincinin oluşmasının çok önemli olduğunu dile getirdi. Doğum süreciyle ilgili konuşan Tekin, en doğru doğumun doğal doğum olduğunu, sezaryene kurtarıcı bir ameliyat olarak başvurulduğunu söyledi.

Kadın hastalıklarından korunmak için sağlıklı beslenme, egzersiz, düzenli uyku, bol sıvı tüketilmesi ve glutenli gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Tekin, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri başta olmak üzere, tüm kadın hastalıklarına karşı da düzenli tetkik ve muayene yapılması önerisinde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Fatih Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde görevli personelin de yer aldığı programa katılan kadınlara, kadın hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik tedavi yöntemlerinin yer aldığı eğitici broşürler dağıtıldı. Programın sonunda, katılımcılara çeşitli hediyelerin verildiği bir çekiliş yapıldı.