Kadın, Sahipsiz Köpeklerden Korunmak İçin Hukuk Mücadelesi Başlattı
Kadın, Sahipsiz Köpeklerden Korunmak İçin Hukuk Mücadelesi Başlattı

29.05.2026 11:15
Karacasu'da çocuklarını sahipsiz köpeklerden korumak isteyen bir kadın, imza kampanyası başlattı.

Aydın'ın Karacasu Belediyesi sınırlarında çocuğunu sahipsiz köpeklerden korumak isterken parmağından ısırılan kadın hukuk mücadelesi başlattı.

Karacasu Park Stadı çevresinde 17 Nisan'da, 5 yaşındaki oğluyla yürüyen Pınar Gölcük Ulu (36) sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Ulu, çocuğunu korumak isterken parmağından ısırıldı. İlçe Devlet Hastanesine giden kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sahipsiz köpeklerin bölgede fazla olduğunu ve tehlike oluşturduğunu belirten Ulu, toplanmaları için ilçede 1000 kişiden imza topladı.

Ulu, Karacasu Cumhuriyet Savcılığına imzalarla beraber şikayet başvurusu yaptı, "başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlikenin giderilmesi amacıyla gerekli incelemelerin yapılması, mağduriyetinin giderilmesi, görevini yapmayan kamu görevlileri ile ilgili gerekli işlemlerin başlatılması ve etkili önlemler alınması" talebinde bulundu.

Savcılığın, şikayet doğrultusunda Karacasu Belediyesi hakkında soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığından izin talebinde bulunduğu öğrenildi.

"Köpek gördüğünde çok aşırı derecede etkileniyor"

Pınar Gölcük Ulu, AA muhabirine, köpeklerin saldırısının hafızalarında bir travma olarak yer ettiğini söyledi.

Çocuğunun olaydan çok etkilendiğini aktaran Ulu, "Oğlumda 10 gün yeme ve uyku bozukluğu tarzı şikayetlerimiz vardı. Şu anda da aynı şekilde bir köpek gördüğünde çok aşırı derecede etkileniyor. Direkt nabzı yükseliyor ve irkiliyor." dedi.

İşin peşini bırakmamak için imza kampanyası başlattığını vurgulayan Ulu, "Sokaklarda çocuklar güvenli bir şekilde dolaşsın, yaşlılarımız aynı şekilde camiye gidip gelirken, dışarıda bizler yürüyüş yapmaya gelirken rahat olabilmemiz adına böyle bir kampanya başlattım." diye konuştu.

Ulu, kendisini "hayvansever" olarak nitelendiren bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz hayvan sevmiyor değiliz, yanlış anlaşılmak istemem. Bütün bakımlarını yapıp hayvanına bakan, çip taktıran kişileri tenzih ederek söylüyorum, onlar gerçek hayvanseverlerdir. Sokaktaki köpeğe çip takmıyorsan, gerekli bakımlarını yapmıyorsan, günün diğer saatlerinde ne yaptığından habersiz olduğun bir hayvanı bize dayatamazsın. Sokak köpeklerini şu an bize dayatmak istiyorlar. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Sokak köpeği sorununu her konuştuğumuzda 'hayvansever değilsiniz, merhametiniz yok' deniliyor."

Mücadelesini kazanacağına inandığını dile getiren Ulu, "Bir kamu sağlığı sorunu var. Parklar, sokaklar güvenli değil. Bu köpek sorununun üzerine bu kadar konuşulmasına rağmen neden bir ilerleme kaydedilemiyor? Gidebildiğim yerin sonuna kadar gideceğim. İçişleri Bakanımıza da buradan seslenmek istiyorum. Görev, yetki belediyelerde ama maalesef bu yetkiyi yapmakta belediyelerimiz yetersiz kalıyorlar. O yüzden süreç tıkanıyor. Herkes bir şeyler yapsın diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

