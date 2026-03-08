Kadın Şoför Demet Yılan\'ın İmayı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dolmuş şoförlüğü yapan 3 çocuk annesi Demet Yılan, her gün direksiyon başına geçerek yolcuları güvenle taşıyor.

İslahiye Belediyesi'ne ait toplu taşımada şoförlük yapan Demet Yılan günlük mesaisine sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Sefere çıkmadan önce aracın temizliğini yapan ve ardından gün boyunca direksiyon başında yolcuları taşıyan Yılan, yaklaşık 8 saat direksiyon başında kalıyor.

Yılan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleğini severek yaptığını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de direksiyon başında geçirdiğini belirten Yılan, kadınların hayatın her alanında yer alması gerektiğini ifade ederek, "Mesleğimle gurur duyuyorum. Kadınların istedikleri zaman her işi başarabileceğine inanıyorum." dedi.

Yolculardan bazıları da kadın şoförle seyahat etmenin kendilerine güven verdiğini belirterek, kadınların farklı mesleklerde görev almasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.