Kadın Temsilinde Eşitlik Vurgusu

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), Adana, Ankara, İzmir ve Mersin'de gerçekleştirdiği KA.DER Kürsü buluşmalarının sonuç deklarasyonunu, İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, kadınların siyasette yeterince temsil edilmemesinin bireysel bir sorun değil, yapısal bir demokrasi sorunu olduğunu belirterek, "Kadınların siyasetteki yeri desteklenen değil, kurucu bir yerdir. Eşit temsil bir lütuf değil, demokrasinin asgari standardıdır" dedi.

"Kadınların siyasette eşit temsil edilmesi, demokratik bir sistemin asgari koşulludur"

KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, nüfusun yarısını oluşturan kadınların siyasal karar alma mekanizmalarında eşit biçimde yer almadığı bir sistemde demokrasiden söz etmenin mümkün olmadığına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"KADER olarak bu eşitsizliği görünür kılmak, kadın siyasetçilerin deneyimlerini doğrudan dinlemek ve çözüm önerilerini birlikte geliştirmek amacıyla KADER kürsü buluşmalarını gerçekleştirdik. Dört ilde gerçekleştiren toplantılarda çıkan ortak bir tespit vardır ki nettir: Kadınların siyasette yeterince temsil edilmemesi bireysel yetersizlikten değil, yapısal sistematik ve eril engellerden kaynaklanmaktadır. Kadınların siyasette eşit temsil edilmesi, demokratik bir sistemin asgari koşulludur."

Talepler

Akpolat, KA.DER Kürsü buluşmaları sonucunda taleplerini şöyle açıkladı:

Siyasi Partiler Yasası'nda düzenleme yapılarak yüzde 50 cinsiyet kotasının yasal güvence altına alınması

Aday listelerinde fermuar sisteminin zorunlu hale getirilmesi

Kadın adaylar için eşit ve şeffaf finansman mekanizmalarının oluşturulması

Yerel yönetimlerde kreş ve bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması

Kadın siyasetçilere yönelik siyasal şiddete karşı etkin koruma mekanizmalarının geliştirilmesi.

"Eşit temsil bir lütuf değil, demokrasinin asgari standardıdır"

Yeşim Akpolat, "Adana, Ankara, İzmir ve Mersin'den yükselen ortak ses açıktır. Kadınların siyasetteki yeri desteklenen değil, kurucu bir yer olmalıdır. Eşit temsil bir lütuf değil, demokrasinin asgari standardıdır. KADER olarak siyasetin eril düzeni değişene ve kadınlar karar alma mekanizmalarında eşit biçimde yer alana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.