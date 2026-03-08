Kadın Temsilinde Eşitlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Temsilinde Eşitlik Vurgusu

08.03.2026 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KADER, kadınların siyasette eşit temsili için 8 Mart'ta taleplerini açıkladı ve yapısal engellere dikkat çekti.

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), Adana, Ankara, İzmir ve Mersin'de gerçekleştirdiği KA.DER Kürsü buluşmalarının sonuç deklarasyonunu, İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, kadınların siyasette yeterince temsil edilmemesinin bireysel bir sorun değil, yapısal bir demokrasi sorunu olduğunu belirterek, "Kadınların siyasetteki yeri desteklenen değil, kurucu bir yerdir. Eşit temsil bir lütuf değil, demokrasinin asgari standardıdır" dedi.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), Adana, Ankara, İzmir ve Mersin'de gerçekleştirdiği  KA.DER Kürsü buluşmalarının sonuç deklarasyonunu İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

"Kadınların siyasette eşit temsil edilmesi, demokratik bir sistemin asgari koşulludur"

KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, nüfusun yarısını oluşturan kadınların siyasal karar alma mekanizmalarında eşit biçimde yer almadığı bir sistemde demokrasiden söz etmenin mümkün olmadığına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"KADER olarak bu eşitsizliği görünür kılmak, kadın siyasetçilerin deneyimlerini doğrudan dinlemek ve çözüm önerilerini birlikte geliştirmek amacıyla KADER kürsü buluşmalarını gerçekleştirdik. Dört ilde gerçekleştiren toplantılarda çıkan ortak bir tespit vardır ki nettir: Kadınların siyasette yeterince temsil edilmemesi bireysel yetersizlikten değil, yapısal sistematik ve eril engellerden kaynaklanmaktadır. Kadınların siyasette eşit temsil edilmesi, demokratik bir sistemin asgari koşulludur."

Talepler

Akpolat, KA.DER Kürsü buluşmaları sonucunda taleplerini şöyle açıkladı:

Siyasi Partiler Yasası'nda düzenleme yapılarak yüzde 50 cinsiyet kotasının yasal güvence altına alınması

Aday listelerinde fermuar sisteminin zorunlu hale getirilmesi

Kadın adaylar için eşit ve şeffaf finansman mekanizmalarının oluşturulması

Yerel yönetimlerde kreş ve bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması

Kadın siyasetçilere yönelik siyasal şiddete karşı etkin koruma mekanizmalarının geliştirilmesi.

"Eşit temsil bir lütuf değil, demokrasinin asgari standardıdır"

Yeşim Akpolat, "Adana, Ankara, İzmir ve Mersin'den yükselen ortak ses açıktır. Kadınların siyasetteki yeri desteklenen değil, kurucu bir yer olmalıdır. Eşit temsil bir lütuf değil, demokrasinin asgari standardıdır. KADER olarak siyasetin eril düzeni değişene ve kadınlar karar alma mekanizmalarında eşit biçimde yer alana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Temsilinde Eşitlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: İlk 23 dakikada 3 gol Fenerbahçe’yi şoke eden skor
Canlı anlatım: İlk 23 dakikada 3 gol! Fenerbahçe'yi şoke eden skor
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 20:28:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Kadın Temsilinde Eşitlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.