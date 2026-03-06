Kadın ve Çocuk Hakları Toplantısı - Son Dakika
Kadın ve Çocuk Hakları Toplantısı

06.03.2026 14:29
Bakan Göktaş, barolarla kadın ve çocuk hakları için işbirliğini vurguladı ve olayları ele aldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, baroların kadın ve çocuk hakları komisyonu temsilcileriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelindeki baroların kadın ve çocuk hakları komisyonu temsilcileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede istismar ve şiddet vakalarıyla mücadelede bakanlık ve baroların koordineli hareket etmesinin önemine değinildi. Görüşmede, İstanbul Zeytinburnu'nda bir anne ve çocuğun denize atladığı olay da ele alındı. Toplantıda baro temsilcilerine, söz konusu olayla ilgili bakanlığın ilk andan itibaren yürüttüğü saha çalışmaları ve vaka takip süreçleri hakkında kapsamlı sunum yapıldı. Görüşmede, kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' ilkesinin altı çizilerek, konuların siyaset üstü bir mesele olarak ele alınması gerektiği vurgulandı. Şiddet ve istismar vakalarında STK'lar, medya ve barolara düşen görev ve sorumluluklar da ele alınarak, bakanlık ve baroların koordineli hareket etmesinin önemi vurgulandı. Bakanlığın davetinden duydukları memnuniyeti dile getiren baro temsilcileri ise kadın ve çocuk hakları konusundaki saha deneyimlerini ve çözüm önerilerini Bakan Göktaş'a iletti.

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Politika, Güncel, Çocuk, Son Dakika

