Kadına Şiddet Kanlı Bitti

TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin 'kadına şiddet' ihbarı üzerine durdurduğu hafif ticari araçtan inen Berat İ. (30), sürücü Meryem Altaş'ı (34) göğsünden vurdu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Meryem Altaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Yeşilova Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
