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Kadına Şiddete Hayır

Kadına Şiddete Hayır

HAK-İŞ, 25 Kasım'da kadına yönelik şiddeti kınayarak, Gazze'deki kadınlar için adalet talep etti.

25.11.2024 14:19
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyeleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenledikleri basın açıklamasıyla kadına şiddetin önlenmesini istedi.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup üyeleri, kadına şiddeti kınayan sloganlar attı.

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, basın açıklamasında, Gazzeli kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dünyada yapılan şiddeti kınamak için meydanlarda olduklarını söyledi.

İluk, "Siyonist İsrail'in Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı hakkında verilen tutuklama kararının bir an önce uygulanmasını, katliamların durdurulmasını ve terörist İsrail'in Gazze'deki katliamlarına destek veren ABD'nin Orta Doğu'yu, Akdeniz'i, Filistin'i terk etmesini talep ediyoruz." dedi.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde erkek emekçiler olarak kadınlara dayanışma duygularını ilettiklerini belirten İluk, "Kadınlara yönelik şiddetin, hele de erkekler tarafından uygulanan şiddetin son bulmasını istiyoruz. Emekçi kadınların iş yerlerinde yaşadıkları şiddetin her türlüsüne karşıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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