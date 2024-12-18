Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı

Aile Bakanlığı ve üniversite, kadına yönelik şiddetle mücadelede iletişim stratejisini tartıştı.

18.12.2024 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesince "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin İletişim Stratejisi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile İletişim Fakültesi arasında kasımda imzalanan protokol kapsamında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Kurumsal Kapasitenin ve Toplumsal Farkındalığın İletişim Boyutuyla Artırılması" projesi hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde Danıştay Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen çalıştayda, medya, eğitim ve kurumlar arası işbirliği odaklı üç ayrı çalışma grubu, kadına yönelik şiddetle mücadelede iletişimin güçlendirilmesine yönelik önerilerde bulundu.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturulması, kurumsal işbirliğinin artırılması ve iletişim boyutunun güçlendirilmesi hedeflenen çalıştayın sonuçları, rapor halinde tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

Projeyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İletişim Stratejisi belgesinin hazırlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Eğitim, Güncel, ankara, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:12:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.