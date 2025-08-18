Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hanım Evleri'nde, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla seminer düzenlendi.

Pursaklar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitimde, şiddetin türleri, yaygınlığı, kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, şiddetle mücadelenin önemi anlatıldı.

Katılımcılara slayt gösterimi eşliğinde bilgi aktarılırken, şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık çalışmaları da paylaşıldı.

Seminerle ilgili açıklama yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kadınların bilinçlendirilmesine önem verdiklerini belirterek, "Kadına yönelik fiziki, ruhsal yani kısaca her türlü şiddete sıfır tolerans diyoruz. İlçe kadınlarının şiddetin her türlüsü hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için seminer programlarımızı sürdüreceğiz." dedi.