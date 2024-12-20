Konya'nın Kadınhanı ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
S.Ç. idaresindeki 42 GCV 11 plakalı işçi servis midibüsü, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı ilçesi girişinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kadınhanı'nda Midibüs Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika
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