Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Tamamlandı

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları Derneği iş birliğiyle gerçekleşen "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı" (KİHEP) tamamlandı. 4 ay süren programın ardından eğitime katılan 17 kadına sertifikaları, Karapınar Çankaya Evi'nde düzenlenen törenle verildi.

Kadının İnsan Hakları Derneği iş birliğiyle başlatılan ve 4 ay süren KİHEP eğitimini tamamlayan Çankayalı kadınlar sertifikalarını aldı. Karapınar Çankaya Evi'nde düzenlenen sertifika töreninde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaziye Dağlı ve KİHEP Eğiticisi Aysun Töngür Katmer, eğitime katılan 17 kadına sertifikalarını takdim etti.

Feminizm ile kadın örgütlenme biçimleri de anlatıldı

Dernek tarafından verilen eğitimlerde, kadınların haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası metinlere, Anayasal ve medeni haklara, ekonomik, cinsellik ve doğurganlık üzerine ayrıntılı bilgilendirmelerin yanı sıra kadının sosyal ve ekonomik hakları, şiddete karşı ne yapabileceği, şiddete uğrayan bir kadına nasıl yardım edilebileceği ve nerelere başvurulabileceği konuları ele alındı. Eğitimde ayrıca toplumsal cinsiyete duyarlı çocuk yetiştirme, kadın hareketi ve feminizm ile kadın örgütlenme biçimleri de yer aldı.