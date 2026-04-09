Kadınlar Dayanışma Etkinliğinde Bir Araya Geldi

Yıldızeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın ve Gençlik Kolları, Sivas'taki siyasi partilerin kadın temsilcilerini ve kadın dernek üyelerini bir araya getirerek, yerel işbirliği ve dayanışma etkinliği düzenledi.

Dernek binasında gerçekleştirilen programda konuşan Yıldızeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Eldemir Kale, dernek olarak kültürel mirası yaşatmak ve kadınların gücünü toplumsal hayatın merkezine taşımak için sahada olduklarını söyledi.

Dernek Başkanı Fevzi Uçar'ın liderliğinde derneğin kadın kollarıyla, mikro milliyetçiliği reddeden, tüm memleket için çalışan, insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir anlayışla yola çıktıklarını belirten Kale, ?"Dernek binamızda gerçekleştirdiğimiz tanışma ve kaynaşma programı ile gönül köprülerimizi güçlendirdik. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının kıymetli kadın temsilcilerine teşekkür ediyorum. ?Gücümüz birliğimiz, enerjimiz ortak geleceğimizdir." dedi.

Konuşmanın ardından yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.