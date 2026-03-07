Kadınlar Günü'nde Kırklareli'nde Toplantı - Son Dakika
Kadınlar Günü'nde Kırklareli'nde Toplantı

07.03.2026 11:02
Vali Uğur Turan, kadın yöneticilerle buluşarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yöneticilerle bir araya geldi.

Vali Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kadınların emeği, gayreti ve fedakarlığının son derece kıymetli olduğunu ifade eden Turan, kadınlara çalışma hayatında başarı diledi.

Konuşmaların ardından Turan, kadınlara karanfil hediye etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Kırklareli, Valilik, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Kadınlar Günü'nde Kırklareli'nde Toplantı
