(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde düzenlenen kağıt takı kursuna katılan kadınlar, kendi takılarını kağıttan yaparak ev ekonomilerine katkı sunuyorlar.
Tepebaşı Belediyesi, kadınlara yönelik eğitim ve kurslar düzenlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Belde Evleri'nde düzenlenen kağıt takı kursuna kadınlar, yoğun ilgi gösteriyor.
Sıraevler Belde Evi'ndeki kursa katılan kadınlar, kağıtlardan çeşitli takılar ve aksesuarlar yapıyor.
Kağıt takı kursunun yanı sıra sepet örme kursu da kadınların ilgi gösterdiği kurslar arasında yer alıyor. Kursiyerler, öğrendikleri farklı tekniklerle ortaya çıkardıkları ürünlerle ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar.
Son Dakika › Güncel › Kadınlar Kağıt Takı Kursuyla Hem Öğreniyor Hem Ekonomilerine Katkıda Bulunuyor - Son Dakika
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