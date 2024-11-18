Kadınlar Kendini Savunmak İçin Spor Yapıyor - Son Dakika
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Kadınlar Kendini Savunmak İçin Spor Yapıyor

Konya'da kadınlar, artan kadına şiddete karşı savunma sporları öğrenerek öz güven kazanıyor.

18.11.2024 23:54
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Kadınların ortak sorunundan korunmak için ter döküyorlar

Konya'da şiddetten kendilerini korumak için spor salonlarına gelen kadınlar savunma sporları öğreniyor

KONYA - Son yıllarda artan kadına şiddet olayları, kendini savunmak isteyen kadınları savunma sporlarına yönlendirdi. Konya'da boks, kickboks ve savunma branşlarına her yaş grubundan kadınların ilgisi artmaya devam ediyor.

Artan kadına şiddet olaylarına karşı Konya'da birçok kadın savunma sporlarına yönelerek kendini savunmak için eğitim alıyor. Kendilerini korumak adına boks, kickboks ve savunma branşlarında eğitim alan kadınlar, çalışmalarla çeşitli teknikler öğrenerek evde, iş yerinde ve sokaktaki herhangi bir saldırıya karşı kendilerini korumak istiyor.

"Kitlesel olarak fazlalaştığımızda biz daha mutlu oluyoruz"

Genellikle erkeklerin tercih ettiği branşlara kadınların da ilgisinin artık artmaya başladığını belirten boks antrenörü Raziye Nur Gözel, "Kızlarımız buraya geliyor. Başta öz güvensiz olanlar oluyor, yapmaya utanıyorlar ama sonra bir kere yaptıklarında 'hocam öz güvenimiz yerine geldi' diyorlar. Onların öz güveni yerine geldikçe biz daha mutlu olduk. Kitlesel olarak fazlalaştığımızda biz daha mutlu oluyoruz, daha fazla kadınlarımıza ulaşıyoruz. Üstelik ben kendim de bir kadın olarak hemcinslerim cesaretlendiğinde ben de mutlu oluyorum. Bu konuda tedirgin olup ailelerin bu konu üzerinde daha çok yoğunlaşıp kızlarını, çocuklarını getirdiklerini, 'hocam kendini savunmayı öğrensin, bilsin, biraz daha rahat olsun' gibi gelen öğrencilerimizi çok gördük. Veliler daha çok destekledi bu konuda. Kızlar da kendileri gelmek istediği oldu tabii ki" dedi.

"Ülkemizdeki kadına şiddet, cinayetler tabii ki hepimizin ortak problemi"

Spor salonu sahibi ve boks spor eğitmeni Sinan Gümüştekin, "Salonumuzda bir katı bayan grubu olarak ayırdık. Bu grubumuzda boks, kickboks branşlarında ve savunma tarafında temel gücümüzü arttırmak için hareketler yapıyoruz. Son zamanlarda ülkemizdeki kadına şiddet, cinayetler tabii ki hepimizin ortak problemi. Bunu tabii ki kadınlarımızın öz güvenini arttırarak daha cesur hale gelmeleri ve kendilerini korumalarını sağlamaktayız. Öğrendiğimiz tekniklerle birlikte de hem kendimizi savunup hem toplumsal olaylara karşı daha güçlü ve daha mücadele edebilir hale geldiğimiz zaman geri dönüşlerin harika olduğunu, toplumun güçlendiğini görüyoruz, beni onure ediyor" şeklinde konuştu.

"Kadın cinayetleri beni çok fazla etkiledi ve bu alanda devam etmeyi çok istiyorum"

Savunma tekniklerini öğrenmek için eğitim alan Hatice Doğdu, "Çoğu kadın dışarıda kendi başına yürümekten korkuyor, yanında biber gazı hatta bıçak olmadan gezemeyenler var ama boks en azından dışarıda tek başına olsa bile daha iyi kendini korumayı öğretir. Daha öz güvenli olabilirsin. Kadın cinayetleri beni çok fazla etkiledi ve bu alanda devam etmeyi çok istiyorum ve devam da edeceğim" dedi.

Eğitim almaya gelen Defne Kerçin ise, "Bir sürü kadına şiddet, cinayetler çoğaldı. Onlara karşı kendimi savunmak istediğim için geldim. Güç anlamında da çok fazla ilerlediğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kadınlar Kendini Savunmak İçin Spor Yapıyor - Son Dakika

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