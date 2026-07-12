Kadınlar Kozluören\'de Yönetimi Devraldı

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Kozluören Mahallesi'nde "525. Geleneksel Kozluören Yağlı Güreşleri" kapsamında kadınlar, yönetimi bir günlüğüne devraldı.

Geçmişi Osmanlı dönemine dayanan ve "kadınların bir günlük saltanatı" olarak bilinen etkinlik için sabah saatlerinde erkeklerin çıkış yapması amacıyla mahalle meydanından anons gerçekleştirildi.

Ardından muhtar Mehmet Çalışkan, görevini eşi Emine Çalışkan'a devretti.

Mehteran takımıyla çıkış yapan erkekler, mahallenin dışında kurulan alanda yağlı güreş müsabakalarını izledi.

Kırsal mahalledeki bakkal ve kahvehane bir günlüğüne sahiplerinin eşleri tarafından işletildi.

Şenlik kapsamında gün içinde kadınlar kahvehanede vakit geçirdi, oyun havaları eşliğinde oynadı ve daha sonra meydanda toplanan misafirlere yemek ikram edildi.

"Akşama kadar köye erkeklerin girmesi yasak"

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, yağlı güreşlere Türkiye'nin dört bir yanından katılım olduğunu söyledi.

Bugün Kozluören'de kadınların yönetimi bir günlüğüne devraldıklarını belirten Erol, "Bugün akşama kadar köye erkeklerin girmesi yasak. Köydeki muhtarımız, azalarımız, kooperatif başkanımız, tüm yetkilerini eşlerine devretti. Buradaki tüm faaliyetler, muhtarımızın eşinin başkanlığında gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından 460 sporcunun katılımıyla düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.