Kadınlar, Yapay Zeka Riskinde Önde

16.03.2026 22:37
ABD'de yapay zeka tehditinde çalışanların %86'sı kadın, birçok meslek yüksek risk altında.

ABD'de yapılan araştırmaya göre, yapay zekanın tehdit ettiği meslek gruplarında çalışanların yüzde 86'sını kadınlar oluşturuyor.

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, düşünce kuruluşları GovAI ve Brookings Enstitüsünden araştırmacılar, gelişen yapay zeka teknolojilerinin hangi meslek gruplarını ne ölçüde etkilediğini inceleyen araştırma yaptı.

Araştırmada, ABD'de yapay zekanın risk teşkil ettiği işlerde çalışanların yüzde 86'sını kadınların oluşturduğu belirtilerek, otomasyonun yarattığı olumsuz etkilerin toplum genelinde dengeli bir şekilde dağılmadığına işaret edildi.

Araştırmaya göre, çalışanlarının yüzde 77'si kadın olan mütercim-tercümanlık mesleğinin yapay zeka tarafından tehdit edilme olasılığı "çok yüksek" bulundu.

Çalışanların yüzde 95'i kadın olan yönetici asistanlarının da mesleklerinin yapay zeka yüzünden risk altına girme olasılığı "yüksek" olarak değerlendirildi.

Öte yandan, çalışanlarının yüzde 78'i kadın olan uçuş görevlileri ve yüzde 88'i kadın olan yardımcı hemşirelerin mesleklerinin yapay zeka yüzünden tehlikeye girme olasılığı "düşük" olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA

