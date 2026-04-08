Kadınlara Şiddetle Mücadele Eğitimi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adapazarı ilçesindeki bir özel eğitim merkezinde eğitim gören öğrenci velilerine farkındalık eğitimi düzenlendi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, merkezdeki 45 kadına Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) amacı, indirme ve kullanım aşamaları, acil durumlarda sisteme düşen ihbar süreci ve kolluk kuvvetlerinin müdahale prosedürü hakkında bilgi verildi.

Ayrıca eğitimde, "Aile ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında sağlanan hukuki güvenceler ve başvuru mercileri, mülki amirlikler ve aile mahkemelerince verilebilen koruyucu ve önleyici tedbir kararları, şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve dijital boyutları ile erken uyarı işaretleri, elektronik kelepçe uygulanmasının amacı, şartları ve mağdur güvenliğine katkısı anlatıldı.

Ekipler, katılımcıların sorularını yanıtladı, şiddete maruz kalınması veya risk altında bulunulması durumunda izlenmesi gereken süreç hakkında bilgi paylaşımında bulundu.