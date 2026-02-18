Kadınlardan Depremzedelere Destek

Zonguldak'ta Kur'an kursuna devam eden kadınlar, ördükleri atkı ve bereleri depremzede çocuklara yolladı.

Alaplı Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç odaklı Kur'an kursuna katılan kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar için atkı ve bere ördü.

Atkı ve bereler, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzede çocuklara gönderildi, iki ilçe arasında "gönül köprüsü" kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen geçici Kur'an kursu öğreticisi Mine Karagüzel, kursiyerlerle depremzedelere destek olabilmek için atkı ve bere örmeye karar verdiklerini belirterek, "Kursiyerlerimizin bir haftada ilmek ilmek hazırladığı atkı ve bereleri, Nurdağı'ndaki çocuklara ulaştırıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Nuran Uslu da torunlarını okula gönderirken deprem bölgesindeki çocukları düşündüğünü, "Ne yapabiliriz?" diye düşündükten sonra atkı örmeye karar verdiklerini kaydetti.