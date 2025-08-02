Kadınlardan Yöresel Lezzet: Bitlis Sofrası

Bitlis'te kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, açtıkları "Bitlis Sofrası" ismini verdikleri işletmede yöresel yemeklerle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Ticaret Bakanlığı ve Bitlis Valiliğinin destekleriyle kurulan Sınırlı Sorumlu Bitlis Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında birleşen 9 kadın, geçen yıl yöresel yemek yaparak ekonomiye dönüştürmeye karar verdi.

Beş Minare Mahallesi'nde "Bitlis Sofrası" isimli iş yeri açan kadınlar, burada kentin yöresel tatları olarak bilinen içli köfte, şemşemok, ciğer taplama, glorik, lahana sarması, gari aşı ve katıklı dolma yemeklerini hazırlamaya başladı.

Birbirinden farklı lezzetleri sipariş eden veya işletmeye gelen müşterilerine sunan kadınlar, iş hayatına atılıp aile bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Ürünlerimiz yoğun ilgi görüyor"

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Büşra Sunav Tek, AA muhabirine, kadın istihdamını artırarak Bitlis mutfağını daha geniş kitlelere tanıtmak istediklerini söyledi.

İşletmede günlük yöresel yemekler hazırladıklarını belirten Tek, "Burada Bitlis Eren Üniversitesinin desteğiyle coğrafi işaretli ürünler hazırlıyoruz. Ürünlerimiz, halkımız ve il dışından gelen misafirlerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Hedefimiz ürünlerimizi daha geniş kitlelere tanıtmak, ulaştırmak." dedi.

"Burada çalışanlar tamamen kadınlardan oluşuyor"

Kooperatif üyesi Şule Kayış ise kooperatif sayesinde kadınların iş hayatına atıldığını ifade etti.

Kendi iş yerlerinde çalışmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kayış, şunları kaydetti:

"Kooperatifte çalışmak benim için çok önemliydi çünkü özgürlüğümü kazanmak anlamına geliyor. Üye olma konusunda kadınların hiçbir çekince duymasına gerek yok. Burada çalışanlar tamamen kadınlardan oluştuğu için çok rahat bir şekilde hem mutfak hem de hizmet kısmında yer alabilirler. Emeğimizle çalışıyoruz ve bu emeğimizin karşılığı olarak hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Bize katılmak isteyen kadınlara malzeme temini yaparak evlerinde ürün hazırlamalarını sağlayabiliyoruz. Bu şekilde evlerinden çıkamayan, çocuklarına bakmak zorunda olan kadınlar da evlerinde üretim yaparak aile ekonomisine katkıda bulunabiliyor."