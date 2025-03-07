Kadınların Çalışma Hayatında Ayrımcılık Sorunları

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü""kapsamında 81 ilde, 3 bin 418 kadın çalışanı kapsayan anket çalışması yaptı. Ankete katılan kadınların yüzde 70'i duygusal şiddet ve mobbinge maruz kaldığını ifade ederken, her 10 kadından 6'sı kendini dışarıda güvende hissetmediğini belirtti.

Hürriyetçi Eğitim Sen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında yaptığı 81 ilde 3 bin 418 kadın çalışanı kapsayan anketin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre; kadınların yüzde 43,4'ü terfi, ücret ve fırsat eşitliği konusunda ayrımcılığa uğradığını söylerken, kadınların yüzde 80'i arkadaşları veya yöneticileri tarafından sohbet ortamında cinsel içerikli yapılan şakalar, espriler, WhatApp üzerinden gönderilen mesajlar veya sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda kullanılan dilden rahatsız olduğunu kaydetti. Kadınların taleplerine de yer verilen ankette, doğum izninin 1 yıla çıkarılması, kreş desteği ve süt izninin artırılması, iş yerlerinde dinlenme alanları için standartların belirlenmesi talepleri yer aldı.

"Kadın çalışanlarımıza yönelik ayrımcılık, mobbing ve güvensizlik kabul edilemez"

Anket sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yapan Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu ise şunları kaydetti:

"Kadınlar toplumda yeter derecede değer görmediklerini, saygın hissetmediklerini düşünmektedirler. Bunun yanında duygusal şiddete ve mobbinge maruz kalmaktadırlar. Çalışma hayatında yöneticileri tarafından değer görmemesi, mobbinge uğramasının yanında kadın olduğu için eşit davranılmadığını ve üst pozisyonlara yükselmeye yönelik kadın olmasından kaynaklı zorluklar yaşadığına inanmaktadırlar. Ayrıca kadınların yarıdan fazlası kendini dışarıda maalesef güvende hissetmemektedirler. Kadın çalışanlarımıza yönelik ayrımcılık, mobbing ve güvensizlik kabul edilemez. Haklarının genişletilmesi için mücadeleye devam edeceğiz."