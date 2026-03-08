Kadınların Üretimdeki Rolüne Dikkat!

(ANKARA) - Yerli ve Milli Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuray Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kadın emeğinin üretimdeki rolüne dikkat çekti. Polat, özellikle kadın çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuray Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Polat, şunları kaydetti:

"Toprak kadının emeğiyle bereketlenir. Üretim kadının gücüyle büyür. Bir ülkede kadın güçlü ise o ülkenin geleceği güçlüdür. İşte bu yüzden 8 Mart sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Kadın emeğini görünür kılma sorumluluğu, kadın çiftçiye destek olma sorumluluğu, kırsalda kadının ekonomik bağımsızlığını güçlendirme sorumluluğu… Çünkü kadın üretirse aile güçlenir, aile güçlenirse toplum güçlenir, toplum güçlenirse Türkiye güçlenir."

Bugün burada; toprağı işleyen, tohumu eken, alın teriyle bereketi büyüten tüm kadınlarımızın emeğinin kıymetli olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Onların sesi olmak, emeklerini büyütmek, geleceğe umutlarını taşımak hepimizin görevidir. Kadın varsa üretim, bereket var. Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir. Başta kadın çiftçilerimiz olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü saygı ve minnetle kutluyorum."