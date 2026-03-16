Kadir Gecesi'nde Kulluk Vurgusu

16.03.2026 23:57
Diyanet Başkanı Arpaguş, kulluğun ramazan boyunca dikkatle yaşanması gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Cenabıhakk'ın bize verdiği sağlığı, afiyeti, huzuru, emniyeti sadece ramazan ayı ya da Kadir Gecesi için vermiyor. Cenabıhak bize bir ömür bu nimetleri bahşediyorsa, biz de ona bir ömür, aldığımız her nefes kadar kulluk etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi, yurtta dualarla idrak edildi. Çok sayıda vatandaş camilerde saf tutup namaz kıldı, dualar etti.

Kadir Gecesi dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde de program düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra salavatlar getirildi, ilahi ve kasideler seslendirildi, mevlitten bölümler okundu ve İslam dünyası için dualar edildi.

Programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, burada yaptığı konuşmada, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş olan ramazan ayının son günlerine kavuştuklarını belirterek, "Bin aydan daha hayırlı buyurulan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'ne ulaşmış bulunuyoruz. Cenabıhak ramazanı şerifimizi, Leyle-i Kadir'imizi ve birkaç gün sonra inşallah ulaşacağımız bayramımızı cümlemiz hakkında bais-i rahmet, sebeb-i mağfiret ve vesile-i cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Arpaguş, Müslümanların ramazan ayında daha dikkatli bir kulluk gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İbadetlerimizde daha dikkatli davrandık. Allah'ın emri olduğu için oruç tuttuk. İmsakla iftar arasında yemeden, içmeden, arzularımızdan, isteklerimizden vazgeçtik. Ne için? Cenabıhak bizden istediği için. 'Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler, bana ibadet etsinler diye yarattım.' İşte o ibadetlerimizi daha dikkatli, daha titiz, daha yoğun yaşadığımız ve inşallah nice nasipler alarak tamamlayacağımız bir mevsimin sonuna yaklaştık."

"Aldığımız her nefes kadar kulluk etmek zorundayız"

Müslümanların her gecesini Kadir Gecesi bilincinde yaşaması gerektiğine işaret eden Arpaguş, "Cenabıhakk'ın bize verdiği sağlığı, afiyeti, huzuru, emniyeti sadece ramazan ayı ya da Kadir Gecesi için vermiyor. Cenabıhak bize bir ömür bu nimetleri bahşediyorsa, biz de ona bir ömür, aldığımız her nefes kadar kulluk etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz." hadisini hatırlatan Arpaguş, şunları kaydetti:"

"Şapkamızı önümüze koyalım ve düşünelim. Nerelerde hata ettik? Nerelerde Allah'ın gösterdiği yolun dışına çıktık? Nerelerde insanları kırdık? Nerelerde kulların hakkına girdik? Sonra da nerelerde güzel işler yaptık, nerelerde güzelliklerle karşılaştık? Bunun mukayesesini yaparak iyilik ve güzelliklerimizi daha da artırmanın yolunu, hata ve günahlarımızdan ders çıkararak, nasuh ve samimi bir tövbeyle ondan pişmanlık duyarak ve bir daha yapmamak üzere Cenabıhakk'a bu kutlu gecede söz vererek, Allah'ın izniyle bu geceden istifade edelim."

Başkan Arpaguş, konuşmasının ardından dua etti.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

