Kadir Gecesi\'nde Sakal-ı Şerif\'e Yoğun İlgi

16.03.2026 22:49
Kadir Gecesi'nde Keşan'daki camide Sakal-ı Şerif ziyareti yoğun ilgi gördü, izdiham önlendi.

KADİR Gecesi dolayısıyla, Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ziyarete açıldı.

Kadir Gecesi dolayısıyla Keşan'daki camiler dolup taştı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne gelerek, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek, ardından teravih namazını kıldı. Camiye gelenler arasında kadınların yoğunluğu dikkat çekti. Önce erkeklere açılan Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi olunca, din görevlileri izdiham yaşanmaması için cami cemaatinin sıraya girmesini istedi. Cami kapısı önünde toplanan kadınlar ise erkeklerin camiden çıkmasını bekledi. Sakal-ı Şerif, daha sonra kadınların ziyaretine açıldı.

Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'e dokunup öpebilmek için birbirleriyle yarışırken, cami görevlileri izdiham yaşanmaması için sık sık cemaati uyardı. Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:37
22:09
21:19
21:16
19:34
19:14
19:07
