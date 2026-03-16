Adıyaman ve Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Adıyaman'daki Emir Sultan Camisi'ne sabah saatlerinde gelen vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu.
Sıraya giren vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'in önünden geçerken salavat getirip dua etti.
Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, yaptığı açıklamada, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif'i ziyarete açtıklarını belirterek, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı.
Bazı vatandaşlar ise cam fanustaki Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekti.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Hürriyet Caddesi'ndeki Ulu Cami bahçesine çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi.
Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?