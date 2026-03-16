Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif Ziyareti

16.03.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman ve Şanlıurfa'da Kadir Gecesi nedeniyle Sakal-ı Şerif ziyaretçilere açıldı.

Adıyaman'daki Emir Sultan Camisi'ne sabah saatlerinde gelen vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu.

Sıraya giren vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'in önünden geçerken salavat getirip dua etti.

Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, yaptığı açıklamada, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif'i ziyarete açtıklarını belirterek, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı.

Bazı vatandaşlar ise cam fanustaki Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Hürriyet Caddesi'ndeki Ulu Cami bahçesine çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi.

Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret etti.

Kaynak: AA

Kadir Gecesi, Şanlıurfa, Adıyaman, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 13:30:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.