Kadir Gecesi\'nde Sıcak Süt İkramı

16.03.2026 23:30
Çorum'da bir çiftçi, Kadir Gecesi'nde cemaate 100 kg sıcak süt ikram etti.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir çiftçi, Kadir Gecesi dolayısıyla cemaate yaklaşık 100 kilogram sıcak süt ikram etti.

Kalecikkaya köyünde besicilik ve çiftçilik yapan Hasan Hüseyin Olgun, hayvanlarından temin ettiği bir günlük sütü "geçmişlerinin ruhu için" vatandaşlara ikram etmeye karar verdi.

TOKİ Camisi'nin bahçesine dev kazanlar yerleştiren Olgun, evinde hazırladığı yaklaşık 100 kilogram sütü, teravih namazı çıkışında vatandaşlara ikram etti.

Olgun, AA muhabirine, uzun zamandır besicilik yaptığını, Kadir Gecesi dolayısıyla bir günlük üretimini vatandaşlarla paylaşmak istediğini söyledi.

Kadir Gecesi'nin insanlığa hayırlar getirmesini temenni eden Olgun, "Bugün sağdığımız sütleri geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için vatandaşlarımıza ikram ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

