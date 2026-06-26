Kadir İnanır'a Başsağlığı Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.

Yayman, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. 2013'te Akil İnsanlar Heyeti'nde uzun süre birlikte çalışmıştık. Türkiye'nin sorunlarına olan ilgisi, demokrat tavrı ve yapıcı yaklaşımıyla daima çözüme inanıyordu. Ülkenin farklı kesimlerini bir araya getirme çabasındaki duruşu, katkısı ve sanat hayatındaki yeri her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum."