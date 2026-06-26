Kadir İnanır İçin Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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Kadir İnanır İçin Başsağlığı Mesajı

26.06.2026 19:48
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Bakan Ersoy, usta oyuncu Kadir İnanır için derin üzüntülerini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.

Ersoy, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım... Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasının usta ismi hafızalarımızda ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Seni unutmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA

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