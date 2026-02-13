Kadir Topbaş için anma programı düzenlendi - Son Dakika
Kadir Topbaş için anma programı düzenlendi

13.02.2026 19:43
Eski Belediye Başkanı Topbaş, vefatının 5. yılında Fatih Camisi'nde anıldı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için vefatının 5'inci yıl dönümünde Fatih Camisi'nin haziresindeki kabri başında anma programı yapıldı.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, anmaya Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Topbaş'ın ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edildi.

Belediye Başkanı Turan, Topbaş'la uzun yıllara dayanan dostlukları ve çalışma arkadaşlıkları olduğunu belirtti.

"Kendisini sadece İstanbul'a adamış bir insandı"

Turan, Topbaş'ın tam bir hizmet ve gönül insanı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zaman zaman buradaki hazireyi ziyaret ediyorum. Kadir Abi'nin mezarının başında ziyaretçiler gördüm, 'Tanıyor muydunuz? diye sordum. 'Hayır, birebir tanımıyoruz ama biz onu çok seviyorduk, buraya gelmişken mezarını ziyaret edip Fatiha okumak istedik' dediler. Bu, bir insan için çok kıymetli bir durumdur. Allah'ın bir insana vereceği izzetlerden biridir. Kendisini sadece İstanbul'a adamış, başka bir hayal kurmayan, başka bir mevki, makam hayali taşımayan bir insandı. Bugün yaşananlar, kendini bu şehre adayan insanların İstanbul'a ne kadar büyük katkılar sunduğunu gösteriyor. Vefat yıl dönümünde ailesi ve sevenleri vefa gösteriyor. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA

