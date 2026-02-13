Kadirli'de Sağanak: Tarım Arazileri Su Bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadirli'de Sağanak: Tarım Arazileri Su Bastı

Kadirli\'de Sağanak: Tarım Arazileri Su Bastı
13.02.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadirli'de etkili sağanak dereleri taşırdı, tarım arazileri ve yollar suyla doldu. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazilerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 'sarı kod' uyarısı verdiği Kadirli ilçesinde, gece saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Aydınlar, Kerimli ve Azaplı köylerinde dereler taştı. Bazı yolları, evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı. Yağış nedeniyle Savrun Barajı ve Savrun Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Evlerinde mahsur kalan bazı hastalar, itfaiye tarafından alınıp sedyeyle ambulanslara taşındı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye, Ceyhan Sağ Sahil Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadirli'de Sağanak: Tarım Arazileri Su Bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Mide bulandıran anlar Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Kan donduran vahşet Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı Kan donduran vahşet! Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü

15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:36
Son karar verildi Real Madrid’de Arda Güler’e yeni rol
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
15:02
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator
Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 15:57:25. #7.11#
SON DAKİKA: Kadirli'de Sağanak: Tarım Arazileri Su Bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.