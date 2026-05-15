Kadirli'de Sel ve Dolu Tarımı Vurdu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazilerini su bastı.

İlçedeki Yukarıbozkuyu, Aşağıbozkuyu, Cığcık, Karabacak, Yalnızdut Tatarlı ve Osmaniye Endel köylerinde öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yukarıbozkuyu ve Aşağıbozkuyu köylerinin ulaşımını sağlayan kara yolunda, derenin taşması sonucu çökme meydana geldi. Tarım arazilerini su basması sonucu mısır tarlaları ve meyve bahçeleri zarar gördü. Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte suların tahliyesi ve kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.