KAEÜ'den Sivil Toplum Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KAEÜ'den Sivil Toplum Çalıştayı

KAEÜ\'den Sivil Toplum Çalıştayı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, sivil toplum yapılarıyla işbirliği için çalıştay düzenledi.

28.11.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştay gerçekleştirildi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Fuat Sezgin Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı Yasin Özcan, bir kenti kalkındıran, daha yaşanabilir ve güçlü kılan unsurların başında toplumsal dayanışma ve ortak aklın geldiğini söyledi.

Kentler için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin önemine değinen Özcan, toplumun nabzını tutan üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesinin kentlerin büyük hedeflere ulaşmasına imkan sağlayacağını dile getirdi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de kalite ve kurumsal akreditasyon alanında önemli başarılara imza attıklarını, yerli yazılım "Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi"ni (BKYS) birçok kurum ve üniversiteye tanıttıklarını belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak istediklerini kaydeden Karahocagil, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında, 3'ü tarım, 3'ü de jeotermal alanda olmak üzere 6 proje geliştirerek Kırşehir'in kalkınmasına destek sağladıklarını ifade etti.

KAEÜ Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Muhammed Maruf ise şimdiye kadar yaklaşık 30 etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Mustafa Kasım Karahocagil, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sivil Toplum, Etkinlikler, Ahi Evran, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAEÜ'den Sivil Toplum Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
13:59 Oğlunu boğarak öldüren baba beraat etti İşte kararın gerekçesi Oğlunu boğarak öldüren baba beraat etti! İşte kararın gerekçesi
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:12 İstanbul’da iki ilçeye giriş paralı olacak İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak
23:49 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı
23:43 Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti
23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
23:12 Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 18:04:10. #1.13#
SON DAKİKA: KAEÜ'den Sivil Toplum Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.