KAEÜ Sağlık Turizmi Çalışmalarını Tanıttı

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) sporcu sağlığı ve sağlık turizmi alanlarındaki çalışmalarını, Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü heyeti yerinde gördü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Dr. Fatih Seyran, Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Nermin Gürhan ve beraberindekiler ile bir araya geldi.

KAEÜ'de yapılan ve devam eden sporcu sağlığı ve sağlık turizmi alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Karahocagil, Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nin (SAUTER) bölgesel ekonomik kalkınmayı desteklemesinin yanı sıra ulusal ve uluslararası tanıtıma da fayda sağlayacağını aktardı.

Karahocagil, "Merkezimiz, egzersiz yapan bireylerin ve sporcuların sağlıklarını koruma, performanslarını artırma ve yaşam kalitelerini yükseltme odaklı projeler yürütüyor. Hem Türkiye'nin hem de bölgenin sağlık turizmi vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Sağlık turizmi ve sağlık alanındaki projelerle ilimizin adını duyurmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası düzeydeki kurumlarla paydaşlığımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Seyran ise KAEÜ'nün sporcu sağlığı ve sağlık turizmi faaliyetlerinin ülke adına önemli olduğunu belirterek, emeği geçen tüm ekibi tebrik etti.

Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü heyeti, SAUTER alanı ve üniversite bünyesindeki sağlık yatırımlarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.