Karabük'te kafasına demir çarpan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Üniversite Mahallesi'nde demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalışan R.S'nin kafasına demir çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kafasına Demir Çarpan İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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