Kafe Üçüncü Kez Kundaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kafe Üçüncü Kez Kundaklandı

02.07.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramat Gan'da açık kalan kafe, Şabat günü yine kundaklandı, Belediye desteğe hazır.

İsrail'in Ramat Gan kentinde Yahudi inancına göre kutsal kabul edilen ve resmi tatil olan Yahudilerin çalışmadığı cumartesi günü (Şabat) yasağına uymayarak açık tutulan bir kafe, kimliği belirlenemeyen maskeli kişiler tarafından üçüncü kez kundaklandı.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, saat 02.43'te yaşanan olayda, maskeli şüphelilerin "Bandita" isimli kafeyi ateşe verip kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırının ardından polise şikayette bulunan kadın işletme sahibi Shahaf, daha önce yoldan geçenlerin kendisine cumartesi günü açılan mekanların sadece yandığını söylediğini aktararak, "Bunların tehdit değil, birer vaat olduğunu şimdi anlıyorum. Fakat baskılara boyun eğmeyip cumartesi günleri açık olmaya devam edeceğim." dedi.

?Belediye Başkanı'ndan kundaklamaya tepki

Ramat Gan Belediye Başkanı Carmel Shama-Hacohen, kundaklamayı kınayarak, belediyenin kafeye hem finansal hem de kamuoyu önünde destek vereceğini söyledi.

Shama-Hacohen, olayı bir nefret suçu şeklinde nitelendirerek, "Ramat Gan özgürdür ve Ramat Gan liberaldir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kafe, mayıstan bu yana 3'üncü defa kundaklandı.

Son saldırı, İsrail'de Şabat günü ticaret, ulaşım ve belediyelerin yerel politikaları belirleme yetkisi üzerine yürütülen tartışmaların ortasında yaşandı.

Yahudilik inancına göre kutsal sayılan Şabat; cuma gün batımından, cumartesi gün batımına kadar devam ediyor. Yahudilerin bu günde çalışmamaları, seyahat etmemeleri, elektrikli alet kullanmamaları gibi birçok kısıtlamaya uyması gerekiyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kafe Üçüncü Kez Kundaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
12:15
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 13:50:31. #7.12#
SON DAKİKA: Kafe Üçüncü Kez Kundaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.