Kağıthane'de Çalınan Otobüs Tuzla'da Bulundu

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Kağıthane'de çaldıkları özel halk otobüsünü Tuzla'da parçalayıp satmaya çalışan zanlılar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 18 Kasım'da otobüs sahibi N.A'nın, Kağıthane'de park halindeki aracının çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Araç takip sisteminden çalınan özel halk otobüsünün konumunun Tuzla, Orhanlı Mahallesi, Demokrasi Caddesi'nde bir iş yerinde olduğu tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda Z.A.Ö. (47), Murat H. (46) ve Salih H. (51) gözaltına alınırken, otobüsün iç koltuk ve elektronik aksamlarının kısmen söküldüğü belirlendi.

Şüphelilerden Murat H'nin 1, Z.A.Ö'nün 14 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Otobüsü çalmakla suçlanan Murat H. ve Salih H. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. "Suç eşyasının satın alınması ve mala zarar vermek" suçundan ifadesi alınan Z.A.Ö. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüpheliler otobüsü götürdükleri bölgede güvenlik kamerasınca görüntülendi.