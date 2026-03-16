Kağıthane'de Hastanede Yangın

Kağıthane'de, İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gürsel Mahallesi Darülaceze Caddesi'ndeki hastanenin 4. katında bulunan sterilizasyon cihazında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle hastanenin bir kısmı dumanla kaplandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekipler hastane binasında bir süre duman tahliyesi yaptı.
